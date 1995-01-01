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Зарядное устройство Kingma BP-2CH для 2 аккумуляторов V-Mount

  • BP-2CH для 2 аккумуляторов V-Mount
  • BP-2CH для 2 аккумуляторов V-Mount
  • BP-2CH для 2 аккумуляторов V-Mount
  • BP-2CH для 2 аккумуляторов V-Mount
  • BP-2CH для 2 аккумуляторов V-Mount
  • BP-2CH для 2 аккумуляторов V-Mount
  • BP-2CH для 2 аккумуляторов V-Mount
  • BP-2CH для 2 аккумуляторов V-Mount
  • BP-2CH для 2 аккумуляторов V-Mount
  • BP-2CH для 2 аккумуляторов V-Mount
  • BP-2CH для 2 аккумуляторов V-Mount
Код товара:УТ-00063618
Артикул:BP-2CH

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядное устройство Kingma BP-2CH позволяет одновременно заряжать 1 или 2 аккумулятора типа V-Mount. При этом можно устанавливать аккумуляторы разных моделей и разной емкости. Устройство можно также использовать в качестве аккумуляторного блока питания для источников постоянного света: выход DC XLR 4-pin 16.5В 4.5А (до 75 Вт). Светодиодные индикаторы показывают статус подключения и ход зарядки.

Светодиодные индикаторы показывают статус подключения и ход зарядки: всего на боковой панели расположено 4 группы индикаторов: верхний индикатор загорается красным, когда устройство подсоединено к сети и включено. Ниже идет группа индикаторов зарядки (по 1 на каждый аккумулятор): красный - батарея заряжается, зеленый - уровень заряда выше 85%, выключено - батарея заряжена. Далее идут индикаторы соединения: синий - батарея установлена правильно, не горит - батарея установлена неправильно или имеет дефект. В самом низу группа из 4 индикаторов подачи питания через DC XLR разъем: зеленый индикатор показывает, какие батареи сейчас используются для питания.

Устройство оснащено складывающимися ножками, которые повышают его устойчивость.

  • Материалы: огнестойкий АБС пластик, поликарбонат
  • Входной ток: переменный, 100-240 В, 50/60 Гц
  • Зарядный ток: 16.8 В 2 А (при одновременной зарядке 2 аккумуляторов), 16.8 В 3 А (при зарядке 1 аккумулятора)
  • Выход DC XLR: 16.5 В 4.5 А (75 Вт)
  • Размеры: 225 х 141 х 100 мм
  • Вес: 1150 г
  • Длина кабеля питания: 1 м