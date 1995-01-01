Разветвитель (хаб) Kingma BMU034 может работать как с классическими ноутбуками, так и с портативными консолями Nintendo Switch / Switch OLED. Устройство подключается через USB-C порт и предлагает несколько интерфейсов: зарядный вход USB PD Type-C (до 87 Вт), 2 порта типа USB-A (2.0 + 3.0), видеовыход HDMI Type A (2.0) для подключения внешнего монитора, а также разъем Ethernet RJ-45 (100 Мбит/с) для быстрого и надежного соединения с сетью.

Kingma BMU034 работает с ноутбуками на базе Apple Mac OS и Windows, со смартфонами Android и консолями Nintendo Switch / Switch OLED.