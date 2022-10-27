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USB хаб Orico PAPW2AC-C3-05: 2х USB-A, USB-C, USB PD 100 Вт, 5 Гбит/с
Док-станция Orico PWD-7P 3х USB-A + HDMI + PD 100 Вт + SD / Micro SD, 5 Гбит/с
USB-хаб Orico BHC1-5CP, 3х USB-A + 2х USB-C, 5 Гбит/с, PD 60 Вт
Док-станция Orico PWD-5P, 2х USB-A + USB-C + HDMI + PD 100 Вт, 5 Гбит/с
Док-станция Orico WB-6RJ-V1: 3х USB-A, HDMI 1.4, RJ45, USB PD 100 Вт