Компактный противоударный и влагозащищенный кейс для карт памяти Kingma BMGP356. Вмещает 2 карты типа CFexpress Type B, 8 карт формата SD и 10 карт формата microSD. Карточки размещаются в 2 слоя с каждой стороны. В комплекте идет металлический карабин для крепления на рюкзаке, сумке и так далее. Материал: АБС пластик.

Кейс Kingma BMGP356 позволяет хранить карточки компактно и безопасно: они не теряются в сумках, не оказываются раздавленными тяжелыми предметами, карточки всегда под рукой. Снимаете ли вы на профессиональную или на любительскую камеру, или даже на дрон – кейс Kingma BMGP356 всегда вам пригодится.