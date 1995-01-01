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Кейс для карт памяти Kingma BMGP356, влагозащищенный: 2х CFE-B + 8x SD + 10 microSD

  • BMGP356, влагозащищенный: 2х CFE-B + 8x SD + 10 microSD
  • BMGP356, влагозащищенный: 2х CFE-B + 8x SD + 10 microSD
  • BMGP356, влагозащищенный: 2х CFE-B + 8x SD + 10 microSD
  • BMGP356, влагозащищенный: 2х CFE-B + 8x SD + 10 microSD
  • BMGP356, влагозащищенный: 2х CFE-B + 8x SD + 10 microSD
  • BMGP356, влагозащищенный: 2х CFE-B + 8x SD + 10 microSD
  • BMGP356, влагозащищенный: 2х CFE-B + 8x SD + 10 microSD
  • BMGP356, влагозащищенный: 2х CFE-B + 8x SD + 10 microSD
  • BMGP356, влагозащищенный: 2х CFE-B + 8x SD + 10 microSD
  • BMGP356, влагозащищенный: 2х CFE-B + 8x SD + 10 microSD
  • BMGP356, влагозащищенный: 2х CFE-B + 8x SD + 10 microSD
  • BMGP356, влагозащищенный: 2х CFE-B + 8x SD + 10 microSD
  • BMGP356, влагозащищенный: 2х CFE-B + 8x SD + 10 microSD
  • BMGP356, влагозащищенный: 2х CFE-B + 8x SD + 10 microSD
  • BMGP356, влагозащищенный: 2х CFE-B + 8x SD + 10 microSD
Код товара:УТ-00092708
Артикул:BMGP356

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактный противоударный и влагозащищенный кейс для карт памяти Kingma BMGP356. Вмещает 2 карты типа CFexpress Type B, 8 карт формата SD и 10 карт формата microSD. Карточки размещаются в 2 слоя с каждой стороны. В комплекте идет металлический карабин для крепления на рюкзаке, сумке и так далее. Материал: АБС пластик.

Кейс Kingma BMGP356 позволяет хранить карточки компактно и безопасно: они не теряются в сумках, не оказываются раздавленными тяжелыми предметами, карточки всегда под рукой. Снимаете ли вы на профессиональную или на любительскую камеру, или даже на дрон – кейс Kingma BMGP356 всегда вам пригодится.