Кейс для карт памяти Kingma BMGP319: XQD / CFexpress, CF, SD, micro SD, SIM
Код товара : УТ-00074421
Артикул : BMGP319
Предзаказ
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Портативный водонепроницаемый противоударный кейс для карт памяти Kingma BMGP319. Внутрь помещается 1 XQD / CFexpress, 3 Compact Flash, 8 SD, 8 microSD карт + 2 телефонные SIM-карты стандартного размера, 2 Micro SIM и 2 Nano SIM-карты. Кейс позволяет хранить все ваши карточки организованно, в одном месте. Благодаря небольшим размера, он легко помещается в карман куртки, сумки или рюкзака. Кейс выполнен из АБС-пластика и термопластичной резины.
Размеры: 11.5 х 8 х 1,5 см
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.