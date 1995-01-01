Кейс для карт памяти Kingma BMGP319: XQD / CFexpress, CF, SD, micro SD, SIM

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074421 Артикул : BMGP319

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Портативный водонепроницаемый противоударный кейс для карт памяти Kingma BMGP319. Внутрь помещается 1 XQD / CFexpress, 3 Compact Flash, 8 SD, 8 microSD карт + 2 телефонные SIM-карты стандартного размера, 2 Micro SIM и 2 Nano SIM-карты. Кейс позволяет хранить все ваши карточки организованно, в одном месте. Благодаря небольшим размера, он легко помещается в карман куртки, сумки или рюкзака. Кейс выполнен из АБС-пластика и термопластичной резины. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Портативный водонепроницаемый противоударный кейс для карт памяти Kingma BMGP319. Внутрь помещается 1 XQD / CFexpress, 3 Compact Flash, 8 SD, 8 microSD карт + 2 телефонные SIM-карты стандартного размера, 2 Micro SIM и 2 Nano SIM-карты. Кейс позволяет хранить все ваши карточки организованно, в одном месте. Благодаря небольшим размера, он легко помещается в карман куртки, сумки или рюкзака. Кейс выполнен из АБС-пластика и термопластичной резины. Размеры: 11.5 х 8 х 1,5 см

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