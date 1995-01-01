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Кейс для карт памяти Kingma BMGP308, 8 SD + 8 MicroSD

  • BMGP308, 8 SD + 8 MicroSD
  • BMGP308, 8 SD + 8 MicroSD
  • BMGP308, 8 SD + 8 MicroSD
  • BMGP308, 8 SD + 8 MicroSD
  • BMGP308, 8 SD + 8 MicroSD
Код товара:УТ-00081488
Артикул:BMGP308

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактный влагозащищенный кейс для карт памяти. Вмещает 8 карт типа SD и 8 карт microSD, позволяет аккуратно организовать все карточки и защищает их от физических повреждений и грязи. Основной материал: пластик.