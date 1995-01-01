Кейс для карт памяти Kingma BMGP308, 8 SD + 8 MicroSD

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Код товара: УТ-00081488 Артикул: BMGP308 Код товара: УТ-00081488 Артикул: BMGP308 Цвет Черный Чехол для Аксессуаров Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Цвет Черный Чехол для Аксессуаров Описание Компактный влагозащищенный кейс для карт памяти. Вмещает 8 карт типа SD и 8 карт microSD, позволяет аккуратно организовать все карточки и защищает их от физических повреждений и грязи. Основной материал: пластик. Видео Наш обзор

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