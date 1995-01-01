Компактный влагозащищенный кейс для карт памяти. Вмещает 8 карт типа SD и 8 карт microSD, позволяет аккуратно организовать все карточки и защищает их от физических повреждений и грязи. Основной материал: пластик.
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