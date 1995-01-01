Зарядный кейс Kingma BM071-FZ100 для 2х Sony NP-FZ100, коричневый
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Описание
Зарядное устройство и кейс для хранения Kingma BM071-FZ100 для одновременной зарядки двух аккумуляторов Sony NP-FZ100. Устройство выполнено в оригинальном дизайне – отдаленно напоминает старый фотоаппарат. Зарядка осуществляется через USB-C порт, что позволяет использовать различные источники питания: домашние и автомобильные сетевые адаптеры, универсальные USB аккумуляторы, USB розетки в транспорте и так далее.
Крышка закрывается на магнитный замок, сбоку имеется проушина для крепления ремешка, а спереди располагается дисплей, который показывает уровень заряда каждой из батарей с точностью до 1%, а также режим зарядки: быстрый (9V) или обычный (5V). При использовании источника, поддерживающего USB Power Delivery 18 Вт, 2 аккумулятора полностью заряжаются приблизительно за 3 часа.
Предусмотрена многоуровневая защита от перегрева, короткого замыкания, избыточного заряда, повышенного напряжения, повышенной силы тока. Имеется сертификация CE, FCC, UKCA и ROHS. Корпус выполнен из негорючего пластика/
Кейс Kingma BM071-FZ100 удобно использовать не только для зарядки, но и для хранения аккумуляторов.
- Размеры: 95 х 65 х 36 мм
- Вес: 100 г
Комплектация:
- Зарядное устройство
- Кабель USB-C - USB-C длиной 60 см
Совместимые камеры:
- Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
- Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
- Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR
- Sony Alpha a7S III
- Sony Alpha a6600, a6700
- Sony FX2, FX3, FX30
- Sony ZV-E1, ZV-E10 II