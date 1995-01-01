Зарядный кейс Kingma BM070-W126 для 2х Fujifilm NP-W126, черный
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Характеристики
Описание
Зарядное устройство и кейс для хранения Kingma BM070-W126 предназначено для аккумуляторов Fujifilm NP-W126 и их аналогов. Устройство выполнено в необычном дизайне – отдаленно напоминает старый фотоаппарат. Зарядка осуществляется через USB-C порт, что позволяет использовать различные источники питания: домашние и автомобильные сетевые адаптеры, универсальные USB аккумуляторы, USB розетки в транспорте и так далее. Крышка закрывается на магнитный замок, а спереди располагается дисплей, который показывает уровень заряда каждой из батарей с точностью до 1%, а также режим зарядки: быстрый (9V) или обычный (5V). При использовании источника, поддерживающего USB Power Delivery 18 Вт, 2 аккумулятора полностью заряжаются приблизительно за 1.5 часа, с обычном режиме (5В 2А) – примерно за 2.5 часа.
Предусмотрена многоуровневая защита от перегрева, короткого замыкания, избыточного заряда, повышенного напряжения, повышенной силы тока. Имеется сертификация CE, FCC, UKCA и ROHS. Корпус выполнен из негорючего пластика с декоративной отделкой под кожу.
Устройство удобно использовать не только для зарядки, но и для хранения аккумуляторов.
- Размеры: 95 х 65 х 36 мм
- Вес: 100 г
Комплектация:
- Зарядное устройство
Совместимость:
- Fujifilm X100F, X100V, X100VI
- Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
- Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200
- Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4, X-E5
- Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T30 III, X-T50
- Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10
- Fujifil X half
- Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.