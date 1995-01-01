Зарядный кейс Kingma BM070-FW50 для 2х Sony NP-FW50, коричневый
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Характеристики
Описание
Зарядное устройство и кейс для хранения Kingma BM070-FW50 предназначено для аккумуляторов Sony NP-FW50 и их аналогов. Устройство выполнено в необычном дизайне – отдаленно напоминает старый фотоаппарат. Зарядка осуществляется через USB-C порт, что позволяет использовать различные источники питания: домашние и автомобильные сетевые адаптеры, универсальные USB аккумуляторы, USB розетки в транспорте и так далее. Крышка закрывается на магнитный замок, а спереди располагается дисплей, который показывает уровень заряда каждой из батарей с точностью до 1%, а также режим зарядки: быстрый (9V) или обычный (5V). При использовании источника, поддерживающего USB Power Delivery 18 Вт, 2 аккумулятора полностью заряжаются приблизительно за 1.5 часа, с обычном режиме (5В 2А) – примерно за 2.5 часа.
Предусмотрена многоуровневая защита от перегрева, короткого замыкания, избыточного заряда, повышенного напряжения, повышенной силы тока. Имеется сертификация CE, FCC, UKCA и ROHS. Корпус выполнен из негорючего пластика с декоративной отделкой под кожу.
Устройство удобно использовать не только для зарядки, но и для хранения аккумуляторов.
- Размеры: 95 х 65 х 36 мм
- Вес: 100 г
Комплектация:
- Зарядное устройство
Совместимые камеры:
- Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500
- Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II
- Alpha ZV-E10
- NEX - все модели.
- SLT: A33, A35, A37, A55
- Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3, DSC-RX10M4, DSC-RX1RM3
- Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L