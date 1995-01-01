Зарядное устройство Kingma BM069-W235 позволяет одновременно заряжать до 4 аккумуляторов Fujifilm NP-W235 и их аналогов. Устройство выполнено в очень компактном дизайне и не занимает много места в рюкзаке или сумке. Зарядка осуществляется через USB-C порт, что дает возможность использовать различные источники питания: домашние и автомобильные сетевые адаптеры, универсальные USB аккумуляторы, USB розетки в транспорте и так далее.

Спереди располагается монохромный ЖК-дисплей, который показывает уровень заряда каждой из батарей, а также напряжение на USB входе (от 5 до 15 Вольт). При подключении устройств с поддержкой USP Power Delivery или QuickCharge зарядка идет быстрее: при подаче 15В 3А (45 Вт) все 4 аккумулятора заряжаются всего за 2.5 часа. С USB зарядками 5В 3А на это уйдет приблизительно 10 часов – поставьте на ночь и к утру все батареи будут готовы к съемке.

Внимание: ваш источник питания (сетевой адаптер, пауэрбанк) должен выдавать не менее 5В 3А (15 Вт), иначе устройство не будет работать. Рекомендуется использовать источники 9В, 12В, 15В мощностью не менее 18 Вт (QC, USB PD).

Предусмотрена многоуровневая защита от перегрева, короткого замыкания, избыточного заряда, повышенного напряжения, повышенной силы тока.

Устройство удобно использовать не только для зарядки, но и для хранения аккумуляторов.

Размеры: 9 х 8 х 3.2 см

Вес: 100 г

Материалы: огнестойкий АБС пластик + поликарбонат

​Комплектация:

Зарядное устройство

Кабель USB-C / USB-C 60 см

Совместимые камеры: