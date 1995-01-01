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Зарядное устройство Kingma BM058Q-BLK22 для 2х Panasonic DMW-BLK22

  • BM058Q-BLK22 для 2х Panasonic DMW-BLK22
  • BM058Q-BLK22 для 2х Panasonic DMW-BLK22
  • BM058Q-BLK22 для 2х Panasonic DMW-BLK22
  • BM058Q-BLK22 для 2х Panasonic DMW-BLK22
  • BM058Q-BLK22 для 2х Panasonic DMW-BLK22
  • BM058Q-BLK22 для 2х Panasonic DMW-BLK22
  • BM058Q-BLK22 для 2х Panasonic DMW-BLK22
  • BM058Q-BLK22 для 2х Panasonic DMW-BLK22
  • BM058Q-BLK22 для 2х Panasonic DMW-BLK22
  • BM058Q-BLK22 для 2х Panasonic DMW-BLK22
  • BM058Q-BLK22 для 2х Panasonic DMW-BLK22
  • BM058Q-BLK22 для 2х Panasonic DMW-BLK22
  • BM058Q-BLK22 для 2х Panasonic DMW-BLK22
  • BM058Q-BLK22 для 2х Panasonic DMW-BLK22
  • BM058Q-BLK22 для 2х Panasonic DMW-BLK22
  • BM058Q-BLK22 для 2х Panasonic DMW-BLK22
  • BM058Q-BLK22 для 2х Panasonic DMW-BLK22
Код товара:УТ-00078429
Артикул:BM058Q-BLK22

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Зарядное устройство Kingma BM058Q-BLK22 – усовершенствованная версия модели BM058-BLK22 с поддержкой быстрой зарядки USB PD. Устройство позволяет заряжать 1 или 2 батареи Panasonic DMW-BLK22 одновременно. При подаче заряда 9В 2А полная зарядка 2 аккумуляторов занимает 2.9 ч., 1 аккумулятора – 1.9 ч. Вход USB-C может работать с самыми разными источниками питания: с сетевыми адаптерами, автомобильными зарядными устройствами, универсальными USB аккумуляторами и просто USB розетками: это позволяет заряжать батареи не только дома, но и в дороге. Устройство очень компактное, не занимает много места в сумке или рюкзаке.

Предусмотрена защита от короткого замыкания, повышенного напряжения, повышенной силы тока, избыточного заряда. Устройство прошло все необходимые сертификации и полностью безопасно в использовании.

Индикация на ЖК дисплее:

  • Батарея заполняется – идет зарядка
  • Батарея заполнена – зарядка закончена
  • Батарея мигает – ошибка (несовместимая батарея)
  • 9V – быстрая зарядка
  • 5V – медленная зарядка

Характеристики:

  • Входной ток: 5В 2А (медленная зарядка) или 9В 2А (быстрая зарядка)
  • Выходной ток:
    • Быстрая зарядка: 8.4В 1.5А (х1) или 1А (х2)
    • Медленная зарядка: 8.4В 1А (х1) или 0.6А (х2)
  • Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм
  • Вес: 80 г
  • Размеры упаковки: 108 х 75 х 27 мм (картонная коробка)
  • Вес брутто: 103 г

Комплектация:

  • Зарядное устройство
  • Кабель USB-С / USB-C 60 см
  • Инструкция и гарантийный талон

Внимание: сетевой адаптер не входит в комплект.

Совместимость:

  • Panasonic Lumix GH5 II, GH6, GH7, G9 II
  • Panasonic Lumix S5, S5 II, S5 IIx, S9
  • другие камеры, работающие от батарей DMW-BLK22