Зарядное устройство Kingma BM058Q-BLK22 для 2х Panasonic DMW-BLK22
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Описание
Зарядное устройство Kingma BM058Q-BLK22 – усовершенствованная версия модели BM058-BLK22 с поддержкой быстрой зарядки USB PD. Устройство позволяет заряжать 1 или 2 батареи Panasonic DMW-BLK22 одновременно. При подаче заряда 9В 2А полная зарядка 2 аккумуляторов занимает 2.9 ч., 1 аккумулятора – 1.9 ч. Вход USB-C может работать с самыми разными источниками питания: с сетевыми адаптерами, автомобильными зарядными устройствами, универсальными USB аккумуляторами и просто USB розетками: это позволяет заряжать батареи не только дома, но и в дороге. Устройство очень компактное, не занимает много места в сумке или рюкзаке.
Предусмотрена защита от короткого замыкания, повышенного напряжения, повышенной силы тока, избыточного заряда. Устройство прошло все необходимые сертификации и полностью безопасно в использовании.
Индикация на ЖК дисплее:
- Батарея заполняется – идет зарядка
- Батарея заполнена – зарядка закончена
- Батарея мигает – ошибка (несовместимая батарея)
- 9V – быстрая зарядка
- 5V – медленная зарядка
Характеристики:
- Входной ток: 5В 2А (медленная зарядка) или 9В 2А (быстрая зарядка)
- Выходной ток:
- Быстрая зарядка: 8.4В 1.5А (х1) или 1А (х2)
- Медленная зарядка: 8.4В 1А (х1) или 0.6А (х2)
- Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм
- Вес: 80 г
- Размеры упаковки: 108 х 75 х 27 мм (картонная коробка)
- Вес брутто: 103 г
Комплектация:
- Зарядное устройство
- Кабель USB-С / USB-C 60 см
- Инструкция и гарантийный талон
Внимание: сетевой адаптер не входит в комплект.
Совместимость:
- Panasonic Lumix GH5 II, GH6, GH7, G9 II
- Panasonic Lumix S5, S5 II, S5 IIx, S9
- другие камеры, работающие от батарей DMW-BLK22