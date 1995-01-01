Зарядное устройство Kingma BM058Q-BLK22 – усовершенствованная версия модели BM058-BLK22 с поддержкой быстрой зарядки USB PD. Устройство позволяет заряжать 1 или 2 батареи Panasonic DMW-BLK22 одновременно. При подаче заряда 9В 2А полная зарядка 2 аккумуляторов занимает 2.9 ч., 1 аккумулятора – 1.9 ч. Вход USB-C может работать с самыми разными источниками питания: с сетевыми адаптерами, автомобильными зарядными устройствами, универсальными USB аккумуляторами и просто USB розетками: это позволяет заряжать батареи не только дома, но и в дороге. Устройство очень компактное, не занимает много места в сумке или рюкзаке.

Предусмотрена защита от короткого замыкания, повышенного напряжения, повышенной силы тока, избыточного заряда. Устройство прошло все необходимые сертификации и полностью безопасно в использовании.

Индикация на ЖК дисплее:

Батарея заполняется – идет зарядка

Батарея заполнена – зарядка закончена

Батарея мигает – ошибка (несовместимая батарея)

9V – быстрая зарядка

5V – медленная зарядка

Характеристики:

Входной ток: 5В 2А (медленная зарядка) или 9В 2А (быстрая зарядка)

Выходной ток: Быстрая зарядка: 8.4В 1.5А (х1) или 1А (х2) Медленная зарядка: 8.4В 1А (х1) или 0.6А (х2)

Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм

Вес: 80 г

Размеры упаковки: 108 х 75 х 27 мм (картонная коробка)

Вес брутто: 103 г

Комплектация:

Зарядное устройство

Кабель USB-С / USB-C 60 см

Инструкция и гарантийный талон

Внимание: сетевой адаптер не входит в комплект.

Совместимость: