Зарядное устройство для 2 аккумуляторов Canon LP-E8. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей за 2 часа 40 минут.. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке, удобно брать с собой.

Вход: USB Type C 5В 2А,

Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм

Зарядный ток: ​1 аккумулятор: 0.7 А 2 аккумулятора: 0.5А х 2

Совместимость: Canon EOS 550D, 600D, 650D, 700D



Сетевой адаптер в комплект не входит!