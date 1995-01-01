Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Зарядное устройство Kingma BM058-LPE8, USB, для 2х Canon LP-E8, дисплей

  • BM058-LPE8, USB, для 2х Canon LP-E8, дисплей
  • BM058-LPE8, USB, для 2х Canon LP-E8, дисплей
  • BM058-LPE8, USB, для 2х Canon LP-E8, дисплей
  • BM058-LPE8, USB, для 2х Canon LP-E8, дисплей
  • BM058-LPE8, USB, для 2х Canon LP-E8, дисплей
  • BM058-LPE8, USB, для 2х Canon LP-E8, дисплей
  • BM058-LPE8, USB, для 2х Canon LP-E8, дисплей
  • BM058-LPE8, USB, для 2х Canon LP-E8, дисплей
  • BM058-LPE8, USB, для 2х Canon LP-E8, дисплей
  • BM058-LPE8, USB, для 2х Canon LP-E8, дисплей
  • BM058-LPE8, USB, для 2х Canon LP-E8, дисплей
  • BM058-LPE8, USB, для 2х Canon LP-E8, дисплей
  • BM058-LPE8, USB, для 2х Canon LP-E8, дисплей
  • BM058-LPE8, USB, для 2х Canon LP-E8, дисплей
  • BM058-LPE8, USB, для 2х Canon LP-E8, дисплей
  • BM058-LPE8, USB, для 2х Canon LP-E8, дисплей
  • BM058-LPE8, USB, для 2х Canon LP-E8, дисплей
Код товара:УТ-00090653
Артикул:BM058-LPE8

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Зарядное устройство для 2 аккумуляторов Canon LP-E8. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей за 2 часа 40 минут.. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке, удобно брать с собой.

  • Вход: USB Type C 5В 2А,
  • Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм
  • Зарядный ток:
    • ​1 аккумулятор: 0.7 А
    • 2 аккумулятора: 0.5А х 2
  • Совместимость:
    • Canon EOS 550D, 600D, 650D, 700D

Сетевой адаптер в комплект не входит!