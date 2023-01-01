Зарядное устройство для 2 аккумуляторов Canon LP-E6, LP-E6N, LP-E6NH. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке, удобно брать с собой. Вход: USB Type C 5В 2А, размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм.