Зарядное устройство для 2 аккумуляторов Sony NP-FZ100. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке, удобно брать с собой. 2 батареи NP-FZ100 полностью заряжаются за 4 часа 50 минут, 1 батарея – за 3.5 часа.

Вход: USB Type C, 5В 2А,

Выход: 500 мА х2 или 700 мА х1

Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм

Комплектация: зарядное устройство, USB кабель

Совместимые камеры: