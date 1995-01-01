Зарядное устройство для 2 аккумуляторов Sony NP-FW50. Полная зарядка 2 батарей занимает приблизительно 2.5 часа, по одиночке батареи заряжаются быстрее: менее, чем за 2 часа. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда.