Зарядное устройство Kingma BM058-ENEL25 для 2х Nikon EN-EL25, USB, с дисплеем
Код товара:УТ-00067643
Артикул:BM058-ENEL25
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Зарядное устройство для 2 аккумуляторов Nikon EN-EL25. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей: полная зарядка осуществляется за 3 часа. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда.
- Совместимые камеры: Nikon Z30, Z50, Z50 II, Z fc.
- Ток на вход: 5В 2А
- Ток на выход:
- 2 аккумулятора: 8.7В 500 мА
- 1 аккумулятор: 8.7В 700 мА
- Размер: 105.6 х 58.6 х 25 мм
Комплектация:
- Зарядное устройство
- Кабель USB-A / USB-C 60 см
- Инструкция
- Гарантийный талон