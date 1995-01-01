Описание

Зарядное устройство Kingma BM058-BLK22 позволяет заряжать 1 или 2 батареи Panasonic DMW-BLK22. Полная зарядка 2 аккумуляторов занимает 4.8 часа, 1 аккумулятора – 3.5 часа. Вход USB-C может работать с самыми разными источниками питания: с сетевыми адаптерами, автомобильными зарядными устройствами, универсальными USB аккумуляторами и просто USB розетками: это позволяет заряжать батареи не только дома, но и в дороге (сетевой адаптер не входит в комплект). Небольшой ЖК дисплей показывает ход заряда.

Устройство обладает защитой от короткого замыкания, повышенного напряжения, повышенной силы тока и так далее.

Характеристики:

Входной ток: 5В 2А

Выходной ток: 8.4В 0.5А (х2) или 0.7А (х1)

Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм

Комплектация:

Зарядное устройство

Кабель USB-A / USB-C 60 см

Инструкция и гарантийный талон

Совместимость: