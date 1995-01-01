Зарядное устройство Kingma BM058-BLK22 для 2х Panasonic DMW-BLK22
Код товара : УТ-00074414
Артикул : BM058-BLK22
Предзаказ
Гарантия производителя 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Зарядное устройство Kingma BM058-BLK22 позволяет заряжать 1 или 2 батареи Panasonic DMW-BLK22. Полная зарядка 2 аккумуляторов занимает 4.8 часа, 1 аккумулятора – 3.5 часа. Вход USB-C может работать с самыми разными источниками питания: с сетевыми адаптерами, автомобильными зарядными устройствами, универсальными USB аккумуляторами и просто USB розетками: это позволяет заряжать батареи не только дома, но и в дороге (сетевой адаптер не входит в комплект). Небольшой ЖК дисплей показывает ход заряда.
Устройство обладает защитой от короткого замыкания, повышенного напряжения, повышенной силы тока и так далее.
Характеристики:
- Входной ток: 5В 2А
- Выходной ток: 8.4В 0.5А (х2) или 0.7А (х1)
- Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм
Комплектация:
- Зарядное устройство
- Кабель USB-A / USB-C 60 см
- Инструкция и гарантийный талон
Совместимость:
- Panasonic Lumix GH5 II, GH6, G9 II
- Panasonic Lumix S5, S5 II, S5 IIx
- другие камеры, работающие от батарей DMW-BLK22