Зарядное устройство Kingma BM058-BLH1, для 2х Olympus BLH-1, дисплей
Код товара:УТ-00070076
Артикул:BM058-BLH1
Товар не найден
Описание
Зарядное устройство для двух аккумуляторов Olympus BLH-1. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке, удобно брать с собой.
Характеристики:
- Вход: USB Type C, 5В 2А,
- Выход: 500 мА х2 или 700 мА х1
- Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм