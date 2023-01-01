Зарядное устройство Kingma BM045-FZ100 для 3х NP-FZ100, USB Type-C
Код товара : УТ-00067647
Артикул : BM045-FZ100
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Компактное зарядное устройство для 3 аккумуляторов Sony NP-FZ100. Экономит время и место на рабочем столе. Работает от 2 источников: или от сетевого адаптера со штекером DC5521 (в комплекте), или от порта USB Type C, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Статус зарядки показывается с помощью 3 светодиодных индикаторов: красный – батарея заряжается, зеленый – батарея заряжена. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда и так далее.
Характеристики
- Материал: АБС пластик
- Вход:
- USB Type-C 5В 2.4А
- DC IN 12В/2А
- Выход:
- 8.4В 2А х1,
- 8.4В 1А х2
- 8.4В 0.65А х3
- Габариты: 86 × 86 × 30 мм
- Вес товара без упаковки: 60 г
- Вес брутто: 100 г
Совместимые камеры:
- Sony Alpha a9, a9 II, a1
- Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
- Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7C
- Sony Alpha a7S III
- Sony Alpha a6600
- Sony FX3, FX30