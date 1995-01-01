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Зарядное устройство Kingma BM045-FZ100 для 3х NP-FZ100, USB Type-C

Код товара:УТ-00067647
Артикул:BM045-FZ100

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Компактное зарядное устройство для 3 аккумуляторов Sony NP-FZ100. Экономит время и место на рабочем столе. Работает от 2 источников: или от сетевого адаптера со штекером DC5521 (в комплекте), или от порта USB Type C, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Статус зарядки показывается с помощью 3 светодиодных индикаторов: красный – батарея заряжается, зеленый – батарея заряжена. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда и так далее.

Характеристики

  • Материал: АБС пластик
  • Вход:
    • USB Type-C 5В 2.4А
    • DC IN 12В/2А
  • Выход:
    • 8.4В 2А х1,
    • 8.4В 1А х2
    • 8.4В 0.65А х3
  • Габариты: 86 × 86 × 30 мм
  • Вес товара без упаковки: 60 г
  • Вес брутто: 100 г

Совместимые камеры:

  • Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
  • Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
  • Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR
  • Sony Alpha a7S III
  • Sony Alpha a6600, a6700
  • Sony FX2, FX3, FX30
  • Sony ZV-E1, ZV-E10 II