Очень компактное зарядное устройство для аккумуляторов NP-W235. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB (порт USB Micro B), что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Статус зарядки показывается с помощью двух светодиодных индикаторов: красный – батарея заряжается, зеленый – батарея заряжена. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда и так далее.

Характеристики

Ток на вход: 5В 2А

Ток на выход: 600 мА х 2

Размер: 80 х 64 х 25 мм

Комплектация:

Зарядное устройство

Кабель USB-A / USB micro B

Инструкция

Гарантийный талон

Совместимые камеры: