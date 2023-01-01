Зарядное устройство Kingma BM015-W235 для 2х NP-W235, USB
Код товара : УТ-00067642
Артикул : BM015-W235
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Очень компактное зарядное устройство для аккумуляторов NP-W235. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB (порт USB Micro B), что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Статус зарядки показывается с помощью двух светодиодных индикаторов: красный – батарея заряжается, зеленый – батарея заряжена. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда и так далее.
Характеристики
- Ток на вход: 5В 2А
- Ток на выход: 600 мА х 2
- Размер: 80 х 64 х 25 мм
Комплектация:
- Зарядное устройство
- Кабель USB-A / USB micro B
- Инструкция
- Гарантийный талон
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-H2S, X-H2,
- Fujifilm X-T5, X-T4,
- Fujifilm X-S20
- Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100 II