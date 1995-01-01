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Зарядное устройство Kingma BM015-W235 для 2х NP-W235, USB

  • BM015-W235, USB для двух аккумуляторов NP-W235
  • BM015-W235, USB для двух аккумуляторов NP-W235
  • BM015-W235, USB для двух аккумуляторов NP-W235
  • BM015-W235, USB для двух аккумуляторов NP-W235
  • BM015-W235, USB для двух аккумуляторов NP-W235
Код товара:УТ-00067642
Артикул:BM015-W235

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Очень компактное зарядное устройство для аккумуляторов NP-W235. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB (порт USB Micro B), что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Статус зарядки показывается с помощью двух светодиодных индикаторов: красный – батарея заряжается, зеленый – батарея заряжена. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда и так далее.

Характеристики

  • Ток на вход: 5В 2А
  • Ток на выход: 600 мА х 2
  • Размер: 80 х 64 х 25 мм

Комплектация:

  • Зарядное устройство
  • Кабель USB-A / USB micro B
  • Инструкция
  • Гарантийный талон

Совместимые камеры:

  • Fujifilm X-H2S, X-H2,
  • Fujifilm X-T5, X-T4,
  • Fujifilm X-S20
  • Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF, GFX Eterna 55