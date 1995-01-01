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Зарядное устройство Kingma BM015-LPE6, USB, для 2х Canon LP-E6

  • BM015-LPE6, USB, для 2х Canon LP-E6
  • BM015-LPE6, USB, для 2х Canon LP-E6
  • BM015-LPE6, USB, для 2х Canon LP-E6
  • BM015-LPE6, USB, для 2х Canon LP-E6
  • BM015-LPE6, USB, для 2х Canon LP-E6
Код товара:УТ-00063631
Артикул:BM015-LPE6

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Недорогое зарядное устройство для 2 аккумуляторов Canon LP-E6, LP-E6N, LP-E6NH. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Два светодиодных индикатора сообщают процесс зарядки: красный – батарея заряжается, зеленый – зарядка завершена. Очень компактное: не занимает много места в сумке, удобно брать с собой.

  • Вход: USB Micro B, 5В 2А,
  • Выход: 8.4В 0.6А х 2,
  • Время зарядки: прибл. 4 часа
  • Размеры: 80 х 64 х 24.5 мм
  • Комплектация: зарядное устройство, USB кабель