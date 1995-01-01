Зарядное устройство Kingma BM015-LPE12, USB, для 2х Canon LP-E12
Код товара:УТ-00070071
Артикул:BM015-LPE12
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Недорогое зарядное устройство для двух аккумуляторов Canon LP-E12. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Два светодиодных индикатора сообщают процесс зарядки: красный – батарея заряжается, зеленый – зарядка завершена. Очень компактное: не занимает много места в сумке, удобно брать с собой.
Характеристики:
- Вход: USB Micro B, 5В 2А
- Выход: 8.4В 0.6А х 2
- Размеры: 80 х 64 х 24.5 мм
Совместимые камеры:
- Canon PowerShot SX70 HS
- Canon EOS M, EOS M2, EOS M10, EOS M100, EOS M200, EOS M50, EOS M50 Mark II
- Canon EOS 100D