Зарядное устройство Kingma BM015-LPE12, USB, для 2х Canon LP-E12
Код товара : УТ-00070071
Артикул : BM015-LPE12
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Недорогое зарядное устройство для двух аккумуляторов Canon LP-E12. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Два светодиодных индикатора сообщают процесс зарядки: красный – батарея заряжается, зеленый – зарядка завершена. Очень компактное: не занимает много места в сумке, удобно брать с собой.
Характеристики:
- Вход: USB Micro B, 5В 2А
- Выход: 8.4В 0.6А х 2
- Размеры: 80 х 64 х 24.5 мм