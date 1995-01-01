Недорогое зарядное устройство для двух аккумуляторов Canon LP-E12. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Два светодиодных индикатора сообщают процесс зарядки: красный – батарея заряжается, зеленый – зарядка завершена. Очень компактное: не занимает много места в сумке, удобно брать с собой.

Характеристики:

Вход: USB Micro B, 5В 2А

Выход: 8.4В 0.6А х 2

Размеры: 80 х 64 х 24.5 мм

Совместимые камеры: