Зарядное устройство Kingma BM015-FZ100, USB, для 2х Sony NP-FZ100
Код товара:УТ-00063633
Артикул:BM015-FZ100
Товар не найден
Описание
Недорогое зарядное устройство для 2 аккумуляторов Sony NP-FZ100. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Два светодиодных индикатора сообщают процесс зарядки: красный – батарея заряжается, зеленый – зарядка завершена. Очень компактное: не занимает много места в сумке, удобно брать с собой.
- Вход: USB Micro B, 5В 2А,
- Выход: 8.4В 0.6А х 2,
- Время зарядки: прибл. 4 часа
- Размеры: 80 х 64 х 24.5 мм
- Комплектация: зарядное устройство, USB кабель
Совместимые камеры:
- Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
- Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
- Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR
- Sony Alpha a7S III
- Sony Alpha a6600, a6700
- Sony FX2, FX3, FX30
- Sony ZV-E1, ZV-E10 II