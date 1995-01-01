Компактное зарядное устройство для 2 аккумуляторов Sony NP-FW50. Полная зарядка 2 батарей осуществляется приблизительно за 2 часа. Работает от USB (порт USB Micro B), что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Статус зарядки показывается с помощью двух светодиодных индикаторов: красный – батарея заряжается, зеленый – батарея заряжена. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда и так далее.
- Ток на вход: 5В 2А
- Ток на выход: 600 мА х 2
- Размер: 80 х 64 х 25 мм
Комплектация:
- Зарядное устройство
- Кабель USB-A / USB micro B
- Инструкция
- Гарантийный талон
Совместимые камеры:
- Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500
- Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II
- Alpha ZV-E10
- NEX - все модели.
- SLT: A33, A35, A37, A55.
- Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3
- Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L.