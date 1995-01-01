Компактное зарядное устройство для 2 аккумуляторов Sony NP-FW50. Полная зарядка 2 батарей осуществляется приблизительно за 2 часа. Работает от USB (порт USB Micro B), что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Статус зарядки показывается с помощью двух светодиодных индикаторов: красный – батарея заряжается, зеленый – батарея заряжена. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда и так далее.