Недорогое зарядное устройство для 2 аккумуляторов Nikon EN-EL15, EN-EL15c. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Два светодиодных индикатора сообщают процесс зарядки: красный – батарея заряжается, зеленый – зарядка завершена. Очень компактное: не занимает много места в сумке, удобно брать с собой

Вход: USB Micro B, 5В 2А,

Выход: 8.4В 0.6А х 2,

Время зарядки: прибл. 4 часа

Размеры: 80 х 64 х 24.5 мм

Комплектация: зарядное устройство, USB кабель

Совместимые камеры: