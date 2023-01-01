Зарядное устройство Kingma BM015-ENEL15, USB, для 2х Nikon EN-EL15
Код товара : УТ-00063632
Артикул : BM015-EL15
790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.077
Описание
Недорогое зарядное устройство для 2 аккумуляторов Nikon EN-EL15, EN-EL15c. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Два светодиодных индикатора сообщают процесс зарядки: красный – батарея заряжается, зеленый – зарядка завершена. Очень компактное: не занимает много места в сумке, удобно брать с собой
- Вход: USB Micro B, 5В 2А,
- Выход: 8.4В 0.6А х 2,
- Время зарядки: прибл. 4 часа
- Размеры: 80 х 64 х 24.5 мм
- Комплектация: зарядное устройство, USB кабель