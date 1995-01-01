Зарядное устройство Kingma BM015-ENEL15, USB, для 2х Nikon EN-EL15
Код товара:УТ-00063632
Артикул:BM015-EL15
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Недорогое зарядное устройство для 2 аккумуляторов Nikon EN-EL15, EN-EL15c. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Два светодиодных индикатора сообщают процесс зарядки: красный – батарея заряжается, зеленый – зарядка завершена. Очень компактное: не занимает много места в сумке, удобно брать с собой
- Вход: USB Micro B, 5В 2А,
- Выход: 8.4В 0.6А х 2,
- Время зарядки: прибл. 4 часа
- Размеры: 80 х 64 х 24.5 мм
- Комплектация: зарядное устройство, USB кабель
Совместимые камеры:
- Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
- Nikon Zf, ZR
- Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
- Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
- другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15