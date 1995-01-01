Зарядное устройство Kingma BM015-BLK22 для 2 DMW-BLK22
Код товара:УТ-00087702
Артикул:BM015-BLK22
Товар не найден
Описание
Недорогое зарядное устройство для 2 аккумуляторов Panasonic DMW-BLK22 и их аналогов. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Два светодиодных индикатора сообщают процесс зарядки: красный – батарея заряжается, зеленый – зарядка завершена. Очень компактное: не занимает много места в сумке, удобно брать с собой.
- Вход: USB Micro B, 5В 2А,
- Выход: 8.4В 0.6А х 2,
- Время зарядки: прибл. 4 часа
- Размеры: 80 х 64 х 24.5 мм
- Комплектация: зарядное устройство, USB кабель