Аккумулятор Kingma BLX-1, с защитным кейсом, 2000 мАч
Код товара : УТ-00070068
Артикул : KM-BLX-1
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Описание
Литий-ионный аккумулятор Kingma BLX-1 аналог оригинальной батареи Olympus BLX-1. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.
Характеристики:
- Напряжение: 7,2 В
- Ёмкость аккумулятора: 2000 мАч
- Совместимость: для камер Olympus OM System OM-1, OM-5