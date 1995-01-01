Аккумулятор Kingma BLX-1, с защитным кейсом, 2000 мАч

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Код товара: УТ-00070068 Артикул: KM-BLX-1 Код товара: УТ-00070068 Артикул: KM-BLX-1 Литий-ионный аккумулятор Kingma BLX-1 аналог оригинальной батареи Olympus BLX-1. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки. Товар не найден Задать вопрос Описание Литий-ионный аккумулятор Kingma BLX-1 аналог оригинальной батареи Olympus BLX-1. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки. Характеристики: Напряжение: 7,2 В

Ёмкость аккумулятора: 2000 мАч

Совместимость: для камер Olympus OM-1 / OM System OM-1, OM-1 Mark II, OM-3 Видео Наш обзор

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