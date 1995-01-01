Аккумулятор Kingma BLX-1, 2000 мАч, с портом зарядки Type-C
Код товара:УТ-00070069
Артикул:KM-T-BLX-1
Товар не найден
Описание
Литий-ионный аккумулятор Kingma BLX-1 – аналог оригинальной батареи Olympus BLX-1. Интересной особенностью данной модели является то, что ей не требуется зарядное устройство: достаточно просто подключить ее кабелем USB-C к любому USB-источнику. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика.
Характеристики:
- Напряжение: 7.2 В
- Ёмкость аккумулятора: 2000 мАч,
- Совместимость: для камер Olympus OM-1 / OM System OM-1, OM-1 Mark II, OM-3