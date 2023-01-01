Аккумулятор Kingma 99W Mini, V-Mount с OLED дисплеем, 6700 мАч
Код товара : УТ-00070057
Артикул : KM-VK99
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Литий-ионный аккумулятор типа V-mount с уменьшенными габаритами, разработанный специально для удовлетворения потребностей профессиональной техники. Поддерживает протокол быстрой зарядки Power Delivery 65 Вт на двухстороннем Type-C, что позволяет заряжать его без дополнительных приборов. Также может использоваться в качестве power bank для зарядки различных гаджетов через USB и Type-C порт. Девайс оснащен ярким дисплеем, информирующим о запасе энергии и статусе работы. Имеет встроенную защиту от перегрева, короткого замыкания и скачков напряжения, благодаря чему подключенное оборудование будет гарантированно в безопасности.
Характеристики:
- Ёмкость аккумулятора: 6700 мАч
- Напряжение: 14.8 В
- Энергия аккумулятора: 99 Втч
- Быстрая зарядка: Power Delivery
- Выход D-Tap: 14 А
- Выход USB: 24 Вт
- Вход Type-C: 65 Вт
- Выход Type-C: 65 Вт
- Порты: USB, Type-C, D-Tap (P-Tap)
- Размеры: 106 х 73.4 х 55.6 мм
- Материал: АБС пластик
- Вес: 570 г