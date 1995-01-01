Литий-ионный аккумулятор типа V-mount с уменьшенными габаритами. Используется для питания профессиональных видеокамер, а также в составе сборок (ригов) для питания камер и различных навесных аксессуаров. Кроме того, V-Mount аккумуляторы часто применяются для питания мощных светодиодных осветителей. На корпусе расположено несколько дополнительных выходов: D-Tap (14A), USB-A (24 Вт) и USB-C (65 Вт), что позволяет при необходимости зарядить от него телефон и множество других аксессуаров. Благодаря поддержке быстрой зарядки USB Power Delivery 65 Вт зарядить данную батарею можно приблизительно за 1.5 часа. Яркий OLED дисплей показывает уровень заряда и другие важные параметры. Аккумулятор имеет встроенную защиту от перегрева, короткого замыкания, скачков напряжения, глубокого разряда и избыточного заряда.