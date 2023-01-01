Литий-ионный аккумулятор типа V-mount с уменьшенными габаритами, разработанный специально для удовлетворения потребностей профессиональной техники. Поддерживает протокол быстрой зарядки Power Delivery 65 Вт на двухстороннем Type-C, что позволяет заряжать его без дополнительных приборов. Также может использоваться в качестве power bank для зарядки различных гаджетов через USB и Type-C порт. Девайс оснащен ярким дисплеем, информирующим о запасе энергии и статусе работы. Имеет встроенную защиту от перегрева, короткого замыкания и скачков напряжения, благодаря чему подключенное оборудование будет гарантированно в безопасности.