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Аккумулятор Kingma 99W Mini, V-Mount, OLED дисплей, 6700 мАч

  • 99W Mini, V-Mount с OLED дисплеем, 6700 мАч
  • 99W Mini, V-Mount с OLED дисплеем, 6700 мАч
  • 99W Mini, V-Mount с OLED дисплеем, 6700 мАч
  • 99W Mini, V-Mount с OLED дисплеем, 6700 мАч
  • 99W Mini, V-Mount с OLED дисплеем, 6700 мАч
  • 99W Mini, V-Mount с OLED дисплеем, 6700 мАч
  • 99W Mini, V-Mount с OLED дисплеем, 6700 мАч
  • 99W Mini, V-Mount с OLED дисплеем, 6700 мАч
  • 99W Mini, V-Mount с OLED дисплеем, 6700 мАч
  • 99W Mini, V-Mount с OLED дисплеем, 6700 мАч
  • 99W Mini, V-Mount с OLED дисплеем, 6700 мАч
  • 99W Mini, V-Mount с OLED дисплеем, 6700 мАч
  • 99W Mini, V-Mount с OLED дисплеем, 6700 мАч
  • 99W Mini, V-Mount с OLED дисплеем, 6700 мАч
  • 99W Mini, V-Mount с OLED дисплеем, 6700 мАч
  • 99W Mini, V-Mount с OLED дисплеем, 6700 мАч
  • 99W Mini, V-Mount с OLED дисплеем, 6700 мАч
Код товара:УТ-00070057
Артикул:KM-VK99

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Литий-ионный аккумулятор типа V-mount с уменьшенными габаритами. Используется для питания профессиональных видеокамер, а также в составе сборок (ригов) для питания камер и различных навесных аксессуаров. Кроме того, V-Mount аккумуляторы часто применяются для питания мощных светодиодных осветителей. На корпусе расположено несколько дополнительных выходов: D-Tap (14A), USB-A (24 Вт) и USB-C (65 Вт), что позволяет при необходимости зарядить от него телефон и множество других аксессуаров. Благодаря поддержке быстрой зарядки USB Power Delivery 65 Вт зарядить данную батарею можно приблизительно за 1.5 часа. Яркий OLED дисплей показывает уровень заряда и другие важные параметры. Аккумулятор имеет встроенную защиту от перегрева, короткого замыкания, скачков напряжения, глубокого разряда и избыточного заряда.

Характеристики:

  • Ёмкость аккумулятора: 6700 мАч / 99 Втч
  • Напряжение: 14.8 В
  • Вход BP (контакты V-Mount): 16.8В 8А (макс)
  • Выход BP (контакты V-Mount): 14.8В 14А (макс)
  • Вход D-Tap: 16.8В 8А (макс)
  • Выход D-Tap: 14.8В 14А (макс)
  • Выход USB-А: 5В 3А / 9В 2А / 12В 2А, макс. 24 Вт
  • Вход Type-C: 5В 3А / 9В 3А / 12В 3А / 15В 3А / 20В 3.25А, макс. 65 Вт
  • Выход Type-C: 5В 3А / 9В 3А / 12В 3А / 15В 3А / 20В 3.25А, макс. 65 Вт
  • Размеры: 106 х 73.4 х 55.6 мм
  • Материал: АБС пластик
  • Вес: 570 г