Описание

Литий-ионный аккумулятор типа V-mount. Используется для питания профессиональных видео- и кинокамер, а также в составе сборок (ригов) для питания камер вместе с различными навесными аксессуарами. Кроме того, V-Mount аккумуляторы часто применяются для питания светодиодных осветителей высокой мощности. На корпусе 155W Mini расположено несколько дополнительных выходов: D-Tap (14A), USB-A (24 Вт) и USB-C (65 Вт), что позволяет при необходимости зарядить от него телефон и множество других аксессуаров. Благодаря поддержке быстрой зарядки USB Power Delivery 65 Вт зарядить данную батарею можно приблизительно за 2.5-3 часа. Вы также можете использовать специализированные зарядные устройства для батарей V-Mount или устройства со штекером D-Tap.

Яркий OLED дисплей показывает уровень заряда и другие важные параметры.

Аккумулятор имеет встроенную защиту от перегрева, короткого замыкания, скачков напряжения, глубокого разряда и избыточного заряда.

Характеристики: