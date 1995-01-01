Аккумулятор Kingma 155W Mini, V-Mount, OLED дисплей, 10050 мАч
Код товара : УТ-00074403
Артикул : KM-VK155
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Литий-ионный аккумулятор типа V-mount. Используется для питания профессиональных видео- и кинокамер, а также в составе сборок (ригов) для питания камер вместе с различными навесными аксессуарами. Кроме того, V-Mount аккумуляторы часто применяются для питания светодиодных осветителей высокой мощности. На корпусе 155W Mini расположено несколько дополнительных выходов: D-Tap (14A), USB-A (24 Вт) и USB-C (65 Вт), что позволяет при необходимости зарядить от него телефон и множество других аксессуаров. Благодаря поддержке быстрой зарядки USB Power Delivery 65 Вт зарядить данную батарею можно приблизительно за 2.5-3 часа. Вы также можете использовать специализированные зарядные устройства для батарей V-Mount или устройства со штекером D-Tap.
Яркий OLED дисплей показывает уровень заряда и другие важные параметры.
Аккумулятор имеет встроенную защиту от перегрева, короткого замыкания, скачков напряжения, глубокого разряда и избыточного заряда.
Характеристики:
- Ёмкость аккумулятора: 10050 мАч / 155 Втч
- Напряжение: 14.8 В
- Вход BP (контакты V-Mount): 16.8В 8А (макс)
- Выход BP (контакты V-Mount): 14.8В 14А (макс)
- Вход D-Tap: 16.8В 8А (макс)
- Выход D-Tap: 14.8В 14А (макс)
- Выход USB-А: 5В 3А / 9В 2А / 12В 2А, макс. 24 Вт
- Вход Type-C: 5В 3А / 9В 3А / 12В 3А / 15В 3А / 20В 3.25А, макс. 65 Вт
- Выход Type-C: 5В 3А / 9В 3А / 12В 3А / 15В 3А / 20В 3.25А, макс. 65 Вт
- Размеры: 106 х 73.4 х 74.1 мм
- Материал: АБС пластик
- Вес: 780 г