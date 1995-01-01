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Крепление для монитора K&F Concept MS42 в башмак камеры

  • MS42 в башмак камеры
  • MS42 в башмак камеры
  • MS42 в башмак камеры
  • MS42 в башмак камеры
  • MS42 в башмак камеры
  • MS42 в башмак камеры
  • MS42 в башмак камеры
  • MS42 в башмак камеры
  • MS42 в башмак камеры
  • MS42 в башмак камеры
  • MS42 в башмак камеры
  • MS42 в башмак камеры
  • MS42 в башмак камеры
Код товара:УТ-00092655
Артикул:KF31.133

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Крепление K&F Concept MS42 предназначено для установки накамерного монитора, также может использоваться и с другим оборудованием: например, с небольшими осветителями. Крепление устанавливается в башмак камеры / клетки или на винт 1/4", верхний винт 1/4" обладает дополнительными подпружиненными шпильками, которые предотвращают самопроизвольное вращение монитора (если он оснащен соответствующими отверстиями). Крепление позволяет вращать монитор на все 360°, а также наклонять его в диапазоне +/- 90°. Максимальная нагрузка: 3 кг.

Крепление K&F Concept MS42 полностью выполнено из металла, поэтому отличается высокой надежностью и долговечностью. При этом его вес составляет всего 79 г.