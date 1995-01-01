K&F Concept KF34.042 – классическая стойка для студийного оборудования весом до 5 кг, подходит для вспышек и приборов постоянного света: моноблоков, световых панелей, кольцевых осветителей и так далее. Стойка выполнена из алюминиевого сплава и АБС пластика, поэтому достаточно легкая, ее вес составляет чуть более 1 кг – удобно брать с собой на выездные съемки. Для крепления оборудования она оснащена стандартным несъемным «пальцем» 5/8" (Baby шпигот) с дополнительным винтом 1/4". В комплекте идет тканевый чехол.