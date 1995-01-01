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Стойка K&F Concept KF34.042, 200 см, до 5 кг

  • KF34.042, 200 см, до 5 кг
  • KF34.042, 200 см, до 5 кг
  • KF34.042, 200 см, до 5 кг
  • KF34.042, 200 см, до 5 кг
  • KF34.042, 200 см, до 5 кг
  • KF34.042, 200 см, до 5 кг
  • KF34.042, 200 см, до 5 кг
  • KF34.042, 200 см, до 5 кг
  • KF34.042, 200 см, до 5 кг
  • KF34.042, 200 см, до 5 кг
  • KF34.042, 200 см, до 5 кг
  • KF34.042, 200 см, до 5 кг
  • KF34.042, 200 см, до 5 кг
  • KF34.042, 200 см, до 5 кг
  • KF34.042, 200 см, до 5 кг
Код товара:УТ-00092646
Артикул:KF34.042

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

K&F Concept KF34.042 – классическая стойка для студийного оборудования весом до 5 кг, подходит для вспышек и приборов постоянного света: моноблоков, световых панелей, кольцевых осветителей и так далее. Стойка выполнена из алюминиевого сплава и АБС пластика, поэтому достаточно легкая, ее вес составляет чуть более 1 кг – удобно брать с собой на выездные съемки. Для крепления оборудования она оснащена стандартным несъемным «пальцем» 5/8" (Baby шпигот) с дополнительным винтом 1/4". В комплекте идет тканевый чехол.

Характеристики

  • Максимальная нагрузка: 5 кг
  • Минимальная высота: 81 см
  • Максимальная высота: 200 см
  • Длина в сложенном положении: 71 см
  • Диаметр секций центральной колонны: 25 / 22 / 19 мм
  • Диаметр ножек: 16 мм
  • Размах ног: 80 см
  • Амортизация: нет
  • Крепление: шпигот 5/8" + винт 1/4"
  • Основной материал: алюминиевый сплав
  • Вес: 1060 г