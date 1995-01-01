Светофильтр Kenko Zeta UV L41 блокирует ультрафиолетовое излучение с длиной волны менее 410 нм. Это устраняет эффект синеватой дымки, который может наблюдаться на отдаленных объектах при пейзажной съемке в солнечный день (наиболее заметно в морских и горных районах). В остальное время может использоваться как универсальный прозрачный фильтр для защиты передней линзы объектива от появления царапин и сколов. В серии Zeta применяется мультипросветление ZR, которое снижает отражение света всего до 0.3%, таким образом общая светопропускаемость фильтра составляет более 99%. Это позволяет не опасаться появления бликов и ореолов при съемке с ярким контровым светом.

Фильтр выполнен в тонкой алюминиевой оправе, поэтому может использоваться на широкоугольных объективах без угрозы возникновения виньетирования. В комплекте с фильтром идет практичный пластиковый футляр для хранения.