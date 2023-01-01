Защитный фильтр Kenko Zeta Protector – полностью прозрачный светофильтр, который защищает передний элемент объектива от появления сколов, царапин и других подобных повреждений. Покрыт многослойным просветляющим покрытием, которое минимизирует световые потери, а также снижает вероятность появления ореолов и бликов от контрового света. Выполнен в тонкой черненой оправе из алюминия.