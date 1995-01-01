Светофильтр Kenko Zeta Protector 58mm



Код товара: УТ-00069798 Артикул: 4961607158524 Код товара: УТ-00069798 Артикул: 4961607158524 Тип фильтра Защитный Размер, мм 58 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Светофильтры для объективов Тип фильтра Защитный Размер, мм 58 Описание Защитный фильтр Kenko Zeta Protector – полностью прозрачный светофильтр, который защищает передний элемент объектива от появления сколов, царапин и других подобных повреждений. Покрыт многослойным просветляющим покрытием, которое минимизирует световые потери, а также снижает вероятность появления ореолов и бликов от контрового света. Выполнен в тонкой черненой оправе из алюминия. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.