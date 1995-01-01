Защитный фильтр Kenko Zeta Protector – полностью прозрачный светофильтр, который защищает передний элемент объектива от появления сколов, царапин и других подобных повреждений. Покрыт многослойным просветляющим покрытием, которое минимизирует световые потери, а также снижает вероятность появления ореолов и бликов от контрового света. Выполнен в тонкой черненой оправе из алюминия.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.