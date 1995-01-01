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Светофильтр Kenko Zeta Protector 52mm

Код товара:УТ-00069796
Артикул:4961607152522

Товар не найден

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Описание

Защитный фильтр Kenko Zeta Protector – полностью прозрачный светофильтр, который защищает передний элемент объектива от появления сколов, царапин и других подобных повреждений. Покрыт многослойным просветляющим покрытием, которое минимизирует световые потери, а также снижает вероятность появления ореолов и бликов от контрового света. Выполнен в тонкой черненой оправе из алюминия.