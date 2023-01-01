Описание

Kenko PRO1D+ Instant Action Variable NDX3-450+C-PL – это нейтральный фильтр с переменной плотностью, который позволяет управлять экспозицией в интервале 1.5 до 9 ступеней. Фильтр имеет широкий спектр применений, позволяя, например, управлять глубиной резкости на открытой диафрагме в солнечный день или динамично управлять выдержкой для достижения необходимого смазывания движений при съёмке видео. Также данный фильтр можно использовать как обычный поляризационный фильтр, вращая его целиком. Всё это благодаря революционной системе магнитного крепления Instant Action.

Kenko PRO1D+ INSTANT ACTION - это революционная система магнитного крепления.

Наверняка каждый фотограф упускал удачный кадр только из-за того, что не успевал быстро установить нужный фильтр. И мы стали думать в этом направлении. Нашей задачей стало придумать способ избавить фотографа от рутинных действий при смене фильтров, чтобы он смог полностью сконцентрироваться на съёмке. В итоге мы пришли к идее этой системы, которая полностью решает поставленную задачу. С системой Kenko PRO1D+ INSTANT ACTION смена фильтров никогда не была столь же простой. Кроме того при таком способе установки фильтр не упадёт, как это нередко случается при резьбовом креплении.

Система невероятно проста в использовании. Всё, что потребуется – это адаптер и фильтр. Причём адаптер устанавливается всего один раз и после этого не снимается. После этого нужные фильтры просто прислоняются к адаптеру и сцепляются силой магнита. Вы больше не упустите ценный кадр! Мы уверены, что с новой системой Kenko PRO1D+ INSTANT ACTION фотографы смогут добиться большего.

Как работает система Kenko PRO1D+ INSTANT ACTION

Накрутите магнитный адаптер на объектив, как обычный резьбовой фильтр.

Присоедините фильтр к адаптеру, после чего он сцепится магнитной силой.

Наслаждайтесь съёмкой!

Преимущества

Один вместо нескольких

Используя фильтр PRO1D+ INSTANT ACTION VARIABLE NDX3-450+C-PL, у вас отпадает необходимость в фильтрах с постоянной плотностью в интервале между ND4 и ND400. Это может существенно сэкономить ваш бюджет и упростит съёмку, если вам регулярно нужно использовать различные комбинации нейтральных фильтров для достижения желаемой плотности.

Поляризационный эффект

Фильтр PRO1D+ INSTANT ACTION VARIABLE NDX3-450+C-PL имеет поляризационный эффект, который позволяет подавлять нежелательные отражения от неметаллических поверхностей, таких как стекло и вода, а также повышает контраст и насыщенность снимков.

Более длинные выдержки

С фильтром PRO1D+ INSTANT ACTION VARIABLE NDX3-450+C-PL у вас появляется возможность использования более широкого диапазона выдержек. Например, вы можете вести съёмку с различной выдержкой, не меняя параметры светочувствительности и диафрагмы. Для этого достаточно просто вращать оправу фильтра. Забудьте про проблемы дифракции.

Съёмка на открытой диафрагме и защита от пересветов

Снимая со светосильной оптикой, для достижения хорошего размытия фона фотографам часто требуется снимать на максимально открытой диафрагме, что может приводить к пересветам, т.к. выдержка камеры имеет свой предел (в таких ситуациях приходится прикрывать диафрагму и жертвовать боке). Как раз для этого нужны нейтральные фильтры, которые равномерно отсекают часть светового потока. Фильтр PRO1D+ INSTANT ACTION VARIABLE NDX3-450+C-PL позволяет динамично управлять световым потоком, позволяя фотографу адаптироваться к меняющимся условиям съёмки.

Создание кинематографичного эффекта в видео

Фильтр PRO1D+ INSTANT ACTION VARIABLE NDX3-450+C-PL - это отличное подспорье при съёмке видео, где постоянно требуется динамично управлять экспозицией, когда диафрагма и выдержка должны быть постоянными. Также фильтр позволяет имитировать вечерние сцены или эффекты "fade in/out".

Крышка объектива и бленда

Фильтр позволяет крепить крышку и бленду объектива (если откручен рычажок управления).

Комплектация:

В этот набор входит только светофильтр и пластиковый футляр для хранения. Магнитное кольцо-адаптер приобретается отдельно.

Материал оправы: алюминий + магнитные элементы.