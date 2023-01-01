Описание

Kenko PRO1D+ INSTANT ACTION - это революционная система магнитного крепления.

Наверняка каждый фотограф упускал удачный кадр только из-за того, что не успевал быстро установить нужный фильтр. И мы стали думать в этом направлении. Нашей задачей стало придумать способ избавить фотографа от рутинных действий при смене фильтров, чтобы он смог полностью сконцентрироваться на съёмке. В итоге мы пришли к идее этой системы, которая полностью решает поставленную задачу. С системой Kenko PRO1D+ INSTANT ACTION смена фильтров никогда не была столь же простой. Кроме того при таком способе установки фильтр не упадёт, как это нередко случается при резьбовом креплении.

Система невероятно проста в использовании. Всё, что потребуется – это адаптер и фильтр. Причём адаптер устанавливается всего один раз и после этого не снимается. После этого нужные фильтры просто прислоняются к адаптеру и сцепляются силой магнита. Вы больше не упустите ценный кадр! Мы уверены, что с новой системой Kenko PRO1D+ INSTANT ACTION фотографы смогут добиться большего.

Фильтр Kenko PRO1D+ INSTANT ACTION UV L41 не только защищает объектив, но также и отсекает ультрафиолетовое излучение (длина волны до 410 нм), которое может приводить к появлению дымки на отдаленных объектах при съёмке в солнечный день.

Как работает система Kenko PRO1D+ INSTANT ACTION

Накрутите магнитный адаптер на объектив, как обычный резьбовой фильтр.

Присоедините фильтр к адаптеру, после чего он сцепится магнитной силой.

Наслаждайтесь съёмкой!

Преимущества системы Kenko PRO1D+ INSTANT ACTION

Зубчатая поверхность оправы

Специальные зубцы на поверхности оправы обеспечивают надёжный ухват пальцев и помогают быстрее накручивать и снимать фильтр с объектива.

Олеофобное покрытие

С новым защитным покрытием ASC (Anti-Stain Coating) вода собирается в капли и скатывается.

Стойкое к загрязнениям покрытие

Также благодаря покрытию ASC (Anti-Stain Coating) поверхность фильтра более стойка к жиру и др. загрязнениям, а очистка происходит буквально одним движением фланелью.

Крышка объектива и бленда

Фильтры позволяют крепить крышку и бленду объектива.

Комплектация:

светофильтр

магнитный адаптер для объектива

пластиковый футляр для хранения

Материал оправы: алюминий + магнитные элементы.