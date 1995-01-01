Описание

Поляризационный светофильтр Kenko Real Pro C-PL устраняет блики от воды, стекла и других неметаллических поверхностей, а также повышает контраст и насыщенность снимков. Важная особенность поляризационных фильтров Kenko серии REALPRO заключается в особом олеофобном покрытии, стойком к загрязнениям (ASC - Anti-Stain Coating). С новой технологией поверхность фильтра приобретает водоотталкивающие свойства и стойкость к загрязнениям. Вода, попадающая на поверхность, собирается в капли и скатывается, оставляя фильтр чистым. Помимо влаги поверхность фильтра также стойка к жиру и другим загрязнениям. Благодаря новому покрытию фильтра фотограф может долгое время вести съёмку даже в сложных погодных условиях и реже отвлекаться на чистку оптики.

Высокое светопропускание

Сенсоры цифровых камер в отличие от плёнки более подвержены негативному воздействию паразитных бликов, вызываемых преломлением света внутри объектива. Светофильтры же, как дополнительный оптический элемент, приводят к ещё большему преломлению света и бликованию. Поэтому фильтры нуждаются в антибликовом просветлении. Качество и интенсивность этого просветления у разных производителей отличается. В светофильтрах Kenko REALPRO C-PL используется двустороннее многослойное просветление, которое практически полностью подавляет преломления света и предотвращает появление паразитных бликов и переотражений.

Тонкая оправа

Тонкая оправа фильтра снижает общий вес и позволит его использовать даже со сверхширокоугольными объективами без риска получить виньетирование. Материал оправы: алюминий.

Зубчатая поверхность оправы

Специальные зубцы на поверхности оправы обеспечивают надёжный ухват пальцев и помогают быстрее накручивать и снимать фильтр с объектива.

Оправа с чёрной матовой поверхностью

Для большего подавления нежелательных переотражений от внутренней части оправы, её делают матовой и покрывают чёрным цветом.

Чернение грани стекла

Чтобы минимизировать нежелательные переотражения от торцевой грани самого стекла фильтра, её также покрывают чёрным цветом.

Широкий выбор диаметров

Фильтры Kenko Real Pro C-PL рассчитаны на самый широкий круг фотографов и покрывают диаметры в диапазоне от 37 мм до 105 мм.

Пластиковый кейс с защитой от ультрафиолета

Фильтры Real Pro поставляются в удобном пластиковом кейсе, который защищает фильтр при хранении и переноске от физических воздействий и негативного влияния ультрафиолета.

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Общие рекомендации по уходу за фильтрами