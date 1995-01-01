Светофильтр Kenko Real Pro MC C-PL 58mm
Код товара : УТ-00072710
Артикул : 4961607058794
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Описание
Поляризационный светофильтр Kenko Real Pro C-PL устраняет блики от воды, стекла и других неметаллических поверхностей, а также повышает контраст и насыщенность снимков. Важная особенность поляризационных фильтров Kenko серии REALPRO заключается в особом олеофобном покрытии, стойком к загрязнениям (ASC - Anti-Stain Coating). С новой технологией поверхность фильтра приобретает водоотталкивающие свойства и стойкость к загрязнениям. Вода, попадающая на поверхность, собирается в капли и скатывается, оставляя фильтр чистым. Помимо влаги поверхность фильтра также стойка к жиру и другим загрязнениям. Благодаря новому покрытию фильтра фотограф может долгое время вести съёмку даже в сложных погодных условиях и реже отвлекаться на чистку оптики.
Высокое светопропускание
Сенсоры цифровых камер в отличие от плёнки более подвержены негативному воздействию паразитных бликов, вызываемых преломлением света внутри объектива. Светофильтры же, как дополнительный оптический элемент, приводят к ещё большему преломлению света и бликованию. Поэтому фильтры нуждаются в антибликовом просветлении. Качество и интенсивность этого просветления у разных производителей отличается. В светофильтрах Kenko REALPRO C-PL используется двустороннее многослойное просветление, которое практически полностью подавляет преломления света и предотвращает появление паразитных бликов и переотражений.
Тонкая оправа фильтра снижает общий вес и позволит его использовать даже со сверхширокоугольными объективами без риска получить виньетирование. Материал оправы: алюминий.
Специальные зубцы на поверхности оправы обеспечивают надёжный ухват пальцев и помогают быстрее накручивать и снимать фильтр с объектива.
Для большего подавления нежелательных переотражений от внутренней части оправы, её делают матовой и покрывают чёрным цветом.
- Используйте фильтры осторожно и всегда содержите их в чистоте. При чистке используйте чистящую салфетку или фланель. Однако, перед такой очисткой сначала удаляйте пыль и грязь с помощью специальной груши или щётки.
- Избегайте избыточной и частой протирки фильтров.
- Фильтры изготовлены из стекла. Разбитым фильтром можно порезаться.
- Не разбирайте фильтр самостоятельно.
- Если фильтр не на объективе, храните его вдали от острых предметов, чтобы избежать царапин на поверхности стекла.
- Храните фильтры в недоступном для детей месте.
- Храните фильтры в пластиковом кейсе или в специальном чехле.
- Храните фильтры сухими и вдали от прямых солнечных лучей.
- Избегайте хранения в условиях высокой влажности. Капли влаги могут негативно сказаться на покрытии и оставить следы на поверхности стекла, которые не всегда можно будет стереть.