Светофильтр Kenko Real Pro MC UV 52mm
Код товара : УТ-00072740
Артикул : 4961607052785
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Ультрафиолетовое излучение может оказать негативное влияние на снимок, делая его менее контрастным и резким. Фильтр Kenko Real Pro UV эффективно отсекает ультрафиолетовое излучение вплоть до 390 нм. Отсечение ультрафиолета происходит за счёт специального оптического стекла в то время как во многих аналогичных фильтрах это делается за счёт просветления, которое со временем может истощаться и терять эффективность. Из-за своих свойств стекло светофильтра визуально имеет лёгкий желтоватый оттенок по сравнению с обычным защитным фильтром. Это является нормальным и не приводит к искажению цветового баланса изображения.
Защита объектива от пыли, царапин и повреждений
Защитный светофильтр Kenko REALPRO UV - это отличный выбор для защиты оптики от негативных физических воздействий. Фильтр сделан из тонкого и прозрачного стекла, поэтому несёт только функцию защиты и не оказывает влияния на изображение.
Специальные зубцы на поверхности оправы обеспечивают надёжный ухват пальцев и помогают быстрее накручивать и снимать фильтр с объектива.
Для большего подавления нежелательных переотражений от внутренней части оправы, её делают матовой и покрывают чёрным цветом.
Фильтры Kenko REALPRO UV рассчитаны на самый широкий круг фотографов и покрывают диаметры в диапазоне от 37 мм до 105 мм.
- Используйте фильтры осторожно и всегда содержите их в чистоте. При чистке используйте чистящую салфетку или фланель. Однако, перед такой очисткой сначала удаляйте пыль и грязь с помощью специальной груши или щётки.
- Избегайте избыточной и частой протирки фильтров.
- Фильтры изготовлены из стекла. Разбитым фильтром можно порезаться.
- Не разбирайте фильтр самостоятельно.
- Если фильтр не на объективе, храните его вдали от острых предметов, чтобы избежать царапин на поверхности стекла.
- Храните фильтры в недоступном для детей месте.
- Храните фильтры в пластиковом кейсе или в специальном чехле.
- Храните фильтры сухими и вдали от прямых солнечных лучей.
- Избегайте хранения в условиях высокой влажности. Капли влаги могут негативно сказаться на покрытии и оставить следы на поверхности стекла, которые не всегда можно будет стереть.