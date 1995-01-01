Описание

Ультрафиолетовое излучение может оказать негативное влияние на снимок, делая его менее контрастным и резким. Фильтр Kenko Real Pro UV эффективно отсекает ультрафиолетовое излучение вплоть до 390 нм. Отсечение ультрафиолета происходит за счёт специального оптического стекла в то время как во многих аналогичных фильтрах это делается за счёт просветления, которое со временем может истощаться и терять эффективность. Из-за своих свойств стекло светофильтра визуально имеет лёгкий желтоватый оттенок по сравнению с обычным защитным фильтром. Это является нормальным и не приводит к искажению цветового баланса изображения.

Защита объектива от пыли, царапин и повреждений

Защитный светофильтр Kenko REALPRO UV - это отличный выбор для защиты оптики от негативных физических воздействий. Фильтр сделан из тонкого и прозрачного стекла, поэтому несёт только функцию защиты и не оказывает влияния на изображение.

Повышенная стойкость к загрязнениям

Важная особенность защитных фильтров Kenko серии REALPRO заключается в особом олеофобном покрытии, стойком к загрязнениям (ASC - Anti-Stain Coating). С новой технологией поверхность фильтра приобретает водоотталкивающие свойства и стойкость к загрязнениям. Вода, попадающая на поверхность, собирается в капли и скатывается, оставляя фильтр чистым. Помимо влаги поверхность фильтра также стойка к жиру и другим загрязнениям. Благодаря новому покрытию фильтра фотограф может долгое время вести съёмку даже в сложных погодных условиях и реже отвлекаться на чистку оптики. Если поверхность всё же загрязнится, то её чистка проходит гораздо быстрее и эффективнее, по сравнению с обычными фильтрами.

Высокое светопропускание

Сенсоры цифровых камер в отличие от плёнки более подвержены негативному воздействию паразитных бликов, вызываемых преломлением света внутри объектива. Светофильтры же, как дополнительный оптический элемент, приводят к ещё большему преломлению света и бликованию. Поэтому фильтры нуждаются в антибликовом просветлении. Качество и интенсивность этого просветления у разных производителей отличается.

В светофильтрах Kenko REALPRO UV используется двустороннее многослойное просветление, которое практически полностью подавляет преломления света и предотвращает появление паразитных бликов и переотражений.

Тонкая оправа

Тонкая оправа фильтра снижает общий вес и позволит его использовать даже со сверхширокоугольными объективами без риска получить виньетирование. Материал оправы: алюминий.

Зубчатая поверхность оправы

Специальные зубцы на поверхности оправы обеспечивают надёжный ухват пальцев и помогают быстрее накручивать и снимать фильтр с объектива.

Оправа с чёрной матовой поверхностью

Для большего подавления нежелательных переотражений от внутренней части оправы, её делают матовой и покрывают чёрным цветом.

Чернение грани стекла

Чтобы минимизировать нежелательные переотражения от торцевой грани самого стекла фильтра, её также покрывают чёрным цветом.

Широкий выбор диаметров

Фильтры Kenko REALPRO UV рассчитаны на самый широкий круг фотографов и покрывают диаметры в диапазоне от 37 мм до 105 мм.

Пластиковый кейс с защитой от ультрафиолета

Фильтры REALPRO поставляются в удобном пластиковом кейсе, который защищает фильтр при хранении и переноске от физических воздействий и негативного влияния ультрафиолета.

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Общие рекомендации по уходу за фильтрами