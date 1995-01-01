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Головка JOBY Spin Phone Mount Kit, c держателем для смартфона (уцененный)

  • Spin Phone Mount Kit, c держателем для смартфона
  • Spin Phone Mount Kit, c держателем для смартфона
  • Spin Phone Mount Kit, c держателем для смартфона
  • Spin Phone Mount Kit, c держателем для смартфона
  • Spin Phone Mount Kit, c держателем для смартфона
  • Spin Phone Mount Kit, c держателем для смартфона
  • Spin Phone Mount Kit, c держателем для смартфона
Код товара:УТ-00083086
Артикул:JB01664-BWW* (у)

Товар не найден

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Описание
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Описание

Комплект для крепления телефона JOBY Spin расширяет возможности создателей контента, предоставляя невероятный контент для смартфонов с простой и эффективной функцией управления движением. Разработанный в сотрудничестве с гениями управления движением в Syrp Lab, инновационный Spin представляет собой мощный карманный компьютер, использующий новейшие технологии для создания динамических таймлапсов, потрясающих видеороликов и гладких панорамных фотографий. Благодаря полной поддержке Bluetooth через приложение JOBY Motion для iOS или Android быстрое редактирование становится проще, а публикация на вашей любимой платформе осуществляется всего в пару кликов