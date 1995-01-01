Высококачественный механический тросик позволяет дистанционно управлять затвором и предотвращать дрожание фотокамеры, получая более резкие фотоснимки. Спусковой тросик имеет стандартную соединительную резьбу, благодаря чему совместим с практически любой фотокамерой имеющей специальную резьбу в спусковой кнопке. Тросик является качественной заменой Nikon AR-3 и имеет преимущество, он на 40 см длиннее. Имеется механизм фиксации для съемки в режиме BULB.

Механический тросик имеет стандартную, классическую соединительную резьбу и подходит для таких камер как: