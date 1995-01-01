Спусковой тросик JJC TCR-40BK, механический, 40 см, черный
Код товара:УТ-00082993
Артикул:TCR-40BK
Товар не найден
Описание
Высококачественный механический тросик позволяет дистанционно управлять затвором и предотвращать дрожание фотокамеры, получая более резкие фотоснимки. Спусковой тросик имеет стандартную соединительную резьбу, благодаря чему совместим с практически любой фотокамерой имеющей специальную резьбу в спусковой кнопке. Имеется механизм фиксации для съемки в режиме BULB.
Механический тросик имеет стандартную, классическую соединительную резьбу и подходит для таких камер как:
- Fujifilm Finepix X100F, X100T, X100S, X100, X30, X20, X10, X-T20, X-T10, X-T3, X-T2, X-E3, X-E2S, X-E2, X-E1, X-Pro2, X-Pro1
- Leica M (Typ 240) или Leica M240, M-Monochrom, M-A, M9-P, M-P, M-E, M9, M8, M7, M6, M3, M2, M1
- Canon F-1, AE-1
- Nikon Df, M2, F3
- Sony DMC-RX1R II, DMC-RX1R, DMC-RX1 III, DMC-RX10 II, DMC-RX10
- Olympus OM-1 и любых других камер, имеющими соединение для механического спускового тросика.