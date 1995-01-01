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Упор для большого пальца JJC TA-GR4 для Ricoh GR IV

  • TA-GR4 для Ricoh GR IV
  • TA-GR4 для Ricoh GR IV
  • TA-GR4 для Ricoh GR IV
  • TA-GR4 для Ricoh GR IV
  • TA-GR4 для Ricoh GR IV
  • TA-GR4 для Ricoh GR IV
  • TA-GR4 для Ricoh GR IV
  • TA-GR4 для Ricoh GR IV
  • TA-GR4 для Ricoh GR IV
  • TA-GR4 для Ricoh GR IV
  • TA-GR4 для Ricoh GR IV
  • TA-GR4 для Ricoh GR IV
  • TA-GR4 для Ricoh GR IV
  • TA-GR4 для Ricoh GR IV
  • TA-GR4 для Ricoh GR IV
  • TA-GR4 для Ricoh GR IV
  • TA-GR4 для Ricoh GR IV
  • TA-GR4 для Ricoh GR IV
  • TA-GR4 для Ricoh GR IV
  • TA-GR4 для Ricoh GR IV
  • TA-GR4 для Ricoh GR IV
  • TA-GR4 для Ricoh GR IV
  • TA-GR4 для Ricoh GR IV
Код товара:УТ-00089418
Артикул:TA-GR4

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Упор для большого пальца JJC TA-GR4 разработан специально для камеры Ricoh GR IV (и ее вариаций GR IV HDF, GR IV Monochrome), чтобы повысить комфорт ношения и уверенность захвата камеры в ладони. Будет особенно удобен для тех, кто предпочитает снимать одной рукой. Изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава: прочно и долговечно. Упор легко устанавливается в «горячий башмак» камеры, и так же быстро снимается. Силиконовая накладка с тыльной стороны защищает контакты башмака, обеспечивает защиту от пыли и влаги, предотвращает скольжение и гарантирует более надежную фиксацию. Сверху упор декорирован кожзаменителем из микрофибры, которых внешне повторяет покрытие корпуса самой камеры. Упор не мешает работе с камерой: все кнопки и диски остаются доступными.

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры упаковки: 85 х 50 х 20 мм
  • Вес брутто: 10 г