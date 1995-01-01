Упор для большого пальца JJC TA-GR4 разработан специально для камеры Ricoh GR IV (и ее вариаций GR IV HDF, GR IV Monochrome), чтобы повысить комфорт ношения и уверенность захвата камеры в ладони. Будет особенно удобен для тех, кто предпочитает снимать одной рукой. Изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава: прочно и долговечно. Упор легко устанавливается в «горячий башмак» камеры, и так же быстро снимается. Силиконовая накладка с тыльной стороны защищает контакты башмака, обеспечивает защиту от пыли и влаги, предотвращает скольжение и гарантирует более надежную фиксацию. Сверху упор декорирован кожзаменителем из микрофибры, которых внешне повторяет покрытие корпуса самой камеры. Упор не мешает работе с камерой: все кнопки и диски остаются доступными.

Материалы: алюминиевый сплав

Размеры упаковки: 85 х 50 х 20 мм

Вес брутто: 10 г