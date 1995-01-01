JJC MFN-K1 Набор для оцифровки плёнки и слайдов 35 мм и среднеформатной тип 120 с помощью смартфона. Комплект для оцифровки плёнок JJC MFN-K1 специально разработан для пользователей смартфонов и предназначен для перефотографирования 35-мм или 120-мм пленок с целью преобразования оригиналов в цифровые файлы.

В комплект входят шесть компонентов: регулируемый держатель для телефона, подвижная панель с подсветкой, металлическое основание, съёмный беспроводной пульт дистанционного спуска затвора, держатель для 35-мм плёнки и держатель для среднеформатной плёнки тип-120.

Зажим для смартфона имеет пружинную растягивающуюся конструкцию, обеспечивающую большую силу фиксации. Зажим легко и удобно регулируется для быстрого захвата и освобождения. Он подходит для смартфонов широкого диапазона, шириной от 55 до 90 мм. Кроме того, зажимной держатель поддерживает вертикальное перемещение по регулировочному стержню для соответствия различным фокусным расстояниям смартфонов для макросъёмки. Регулировочный стержень выполнен из высококачественного металла, что обеспечивает надежную работу без деформации в течение многих лет.

Панель с подсветкой снабжена магнитами для лёгкого крепления к направляющей скольжения. Он работает как с 35-миллиметровыми, так и со 120-миллиметровыми держателями плёнки (входит в комплект поставки). Правильно поместите фотографируемую плёнку в держатель для плёнки, затем вставьте держатель ровно в панель. Вы можете переместить держатель плёнки в соответствии с положением объективов вашего смартфона. Вы также можете переместить панель горизонтально на выдвижной направляющей и плавно продвинуть направляющую по пазам на основании для дальнейшей регулировки. Кроме того, вы можете подключить панель к электросети с помощью прилагаемого кабеля Type-C длиной 1.5 метров и нажать кнопки Brightness + / - для регулировки её яркости. Панель поддерживает одиннадцать регулируемых уровней яркости.

Основание изготовлено из сверхпрочного металла, который отличается крепкостью и долговечностью и предотвращает опрокидывание во время работы. Противоскользящие силиконовые накладки под основанием придают дополнительную устойчивость и защищают столешницу от царапин. В комплекте с основанием поставляется инструмент с плоской головкой для удобного крепления и снятия. Кроме того, основание оснащено винтом 1/4"-20 для крепления селфи-палки JJC (приобретается отдельно) для фотосъемки.

Съёмный беспроводной пульт дистанционного управления позволяет легко делать снимки, не прикасаясь к смартфону. Он совместим с большинством смартфонов на базе систем iOS и Android. Он легко подключается к смартфону. Пульт дистанционного управления работает от батареи CR2025 с низким энергопотреблением, что продлевает срок его службы. Кроме того, с его помощью можно делать сэлфи снимки, фотографии с большого расстояния или групповые фотографии с расстояния до 10 метров.

Входящие в комплект держатели для 35-мм и 120-мм плёнок изготовлены из высококачественного и экологически чистого ABS-пластика, который отличается прочностью и обеспечивает надежное использование в течение многих лет. Каждый держатель оснащен листом прозрачной маски, которая позволяет значительно разгладить пленку и повысить чёткость изображения. Открытие держателя плёнки осуществляется с помощью магнитной конструкции, что обеспечивает лёгкое открытие и закрытие. Кроме того, держатели поддерживают сканирование с помощью стандартного планшетного сканера с подсветкой/прозрачным блоком. Дно держателя плёнки оснащено силиконовыми накладками премиум-класса, которые предотвращают скольжение и защищают стекло сканера от царапин.

Преимущества набора для оцифровки плёнки с помощью смартфона JJC MFN-K1:

Перефотографируйте плёнку 35 мм или тип-120 с помощью смартфона для создания цифровых файлов

Совместим со смартфонами с шириной от 55 до 90 мм

Регулируемый зажим для смартфона поддерживает вертикальное перемещение для различных фокусных расстояний

Подвижные держатель пёнки, панель и слайдерная направляющая обеспечивают идеальную совместмость с объективами смартфонов

Панель с подсветкой имеет одиннадцать регулируемых уровней яркости для оптимального уровня освещения

Прочное металлическое основание предотвращает опрокидывание и имеет противоскользящие силиконовые накладки для дополнительной устойчивости и защиты столешницы

Съёмный беспроводной пульт дистанционного управления позволяет легко делать фотографии не прикасаясь к смартфону

Комплект поставки: