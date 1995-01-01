Кейс для карт памяти JJC MCK-SD6BK, 6х SD + 12х MicroSD
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Характеристики
Описание
Кейс для карт памяти JJC MCK-SD6BK вмещает 6 карточек типа SD и 12 карточек типа microSD. Как известно, SD карты обладают достаточно хрупкими корпусами, которые зачастую расслаиваются на части, даже при несильном сдавливании, а microSD карты легко потерять из-за их размера. Кейс решает обе эти проблемы. Наполнитель из вспененного материала с вырезанными ячейками обеспечивает плотную фиксацию содержимого, внешний корпус выполнен из АБС пластика. Благодаря эластичному силиконовому шнурку этот пенал можно легко носить на пальце, повесть на гвоздик или прикрепить к рюкзаку с помощью карабина.
Кейс JJC MCK-SD6BK будет особенно актуален для тех, кто снимает много, имеет 1-2 обычных камеры, экшн-камеру, квадрокоптер. Он пригодится и в путешествиях и в повседневной жизни.
- Материалы: АБС пластик, EVA пена, силикон
- Размеры: 178 х 50.4 х 15.4 мм
- Вес нетто: 45.4 г
- Размеры упаковки: 120 х 65 х 18 мм
- Вес брутто: 53 г