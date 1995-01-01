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Кейс для карт памяти JJC MCK-SD6BK, 6х SD + 12х MicroSD

  • MCK-SD6BK, 6х SD + 12х MicroSD
  • MCK-SD6BK, 6х SD + 12х MicroSD
  • MCK-SD6BK, 6х SD + 12х MicroSD
  • MCK-SD6BK, 6х SD + 12х MicroSD
  • MCK-SD6BK, 6х SD + 12х MicroSD
  • MCK-SD6BK, 6х SD + 12х MicroSD
  • MCK-SD6BK, 6х SD + 12х MicroSD
  • MCK-SD6BK, 6х SD + 12х MicroSD
  • MCK-SD6BK, 6х SD + 12х MicroSD
  • MCK-SD6BK, 6х SD + 12х MicroSD
  • MCK-SD6BK, 6х SD + 12х MicroSD
  • MCK-SD6BK, 6х SD + 12х MicroSD
  • MCK-SD6BK, 6х SD + 12х MicroSD
  • MCK-SD6BK, 6х SD + 12х MicroSD
  • MCK-SD6BK, 6х SD + 12х MicroSD
Код товара:УТ-00089415
Артикул:MCK-SD6BK

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Кейс для карт памяти JJC MCK-SD6BK вмещает 6 карточек типа SD и 12 карточек типа microSD. Как известно, SD карты обладают достаточно хрупкими корпусами, которые зачастую расслаиваются на части, даже при несильном сдавливании, а microSD карты легко потерять из-за их размера. Кейс решает обе эти проблемы. Наполнитель из вспененного материала с вырезанными ячейками обеспечивает плотную фиксацию содержимого, внешний корпус выполнен из АБС пластика. Благодаря эластичному силиконовому шнурку этот пенал можно легко носить на пальце, повесть на гвоздик или прикрепить к рюкзаку с помощью карабина.

Кейс JJC MCK-SD6BK будет особенно актуален для тех, кто снимает много, имеет 1-2 обычных камеры, экшн-камеру, квадрокоптер. Он пригодится и в путешествиях и в повседневной жизни.

  • Материалы: АБС пластик, EVA пена, силикон
  • Размеры: 178 х 50.4 х 15.4 мм
  • Вес нетто: 45.4 г
  • Размеры упаковки: 120 х 65 х 18 мм
  • Вес брутто: 53 г