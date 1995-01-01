Кейс для карт памяти JJC MCK-SD6BK вмещает 6 карточек типа SD и 12 карточек типа microSD. Как известно, SD карты обладают достаточно хрупкими корпусами, которые зачастую расслаиваются на части, даже при несильном сдавливании, а microSD карты легко потерять из-за их размера. Кейс решает обе эти проблемы. Наполнитель из вспененного материала с вырезанными ячейками обеспечивает плотную фиксацию содержимого, внешний корпус выполнен из АБС пластика. Благодаря эластичному силиконовому шнурку этот пенал можно легко носить на пальце, повесть на гвоздик или прикрепить к рюкзаку с помощью карабина.

Кейс JJC MCK-SD6BK будет особенно актуален для тех, кто снимает много, имеет 1-2 обычных камеры, экшн-камеру, квадрокоптер. Он пригодится и в путешествиях и в повседневной жизни.