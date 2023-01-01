Компактный футляр JJC MCH-SD4GR имеет 4 слота для карт памяти формата SD. Футляр позволяет организовать безопасное хранение карточек, защищает их от утери, загрязнения и механических повреждений. Изготовлен из прочного ABS-пластика, компактный дизайн: размером с кредитную карточку. Предусмотрено отверстие для крепления брелока или связки ключей. Отсеки надежно держат карты памяти во время хранения и позволяют спокойно извлечь их при необходимости. Рисунок на тыльной стороне футляра помогает установить карту памяти правильной стороной. Там же, на тыльной стороне, имеется специальное место для пометок, если ваши карты памяти предназначены для разных целей или разных устройств.