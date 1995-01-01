Компактный футляр JJC MC-XQDSD7 позволяет хранить 4 карты памяти формата SD и еще 3 карты формата XQD или CFExpress Type B. Кейс обеспечивает порядок и защиту от утери, загрязнения и механических повреждений. Компактный дизайн: по размерам кейс примерно равен среднему смартфону – легко помещается в карман брюк или куртки. Карточки легко укладываются и извлекаются из специальных углублений. Рифленая поверхность кейса предотвращает случайное выскальзывание из рук. Предусмотрена проушина для шнурка или ремешка. Изготовлен из прочного ABS-пластика, внутри – мягкая термопластичная резина.

Размеры: 126 х 83 х 27 мм

Вес: 114.5 г

Материалы: АБС пластик, резина, силикон

Размеры упаковки: 151.5 х 81 х 26 мм

Вес брутто: 130 г