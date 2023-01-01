Кейс для карт памяти JJC MC-XQDSD7, 4 SD, 3 XQD / CFExpress B
Код товара : УТ-00067464
Артикул : MC-XQDSD7
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Описание
Компактный футляр JJC MC-XQDSD7 позволяет хранить 4 карты памяти формата SD и еще 3 карты формата XQD или CFExpress Type B. Кейс обеспечивает порядок и защиту от утери, загрязнения и механических повреждений. Компактный дизайн: по размерам кейс примерно равен среднему смартфону – легко помещается в карман брюк или куртки. Карточки легко укладываются и извлекаются из специальных углублений. Рифленая поверхность кейса предотвращает случайное выскальзывание из рук. Предусмотрена проушина для шнурка или ремешка. Изготовлен из прочного ABS-пластика, внутри – мягкая термопластичная резина.
- Размеры: 126 х 83 х 27 мм
- Вес: 114.5 г
- Материалы: АБС пластик, резина, силикон
- Размеры упаковки: 151.5 х 81 х 26 мм
- Вес брутто: 130 г