Кейс для карт памяти JJC MC-SDMSD24, 12 SD + 12 MicroSD
Код товара:УТ-00067483
Артикул:MC-SDMSD24
Товар не найден
Характеристики
ЦветЧерный
Чехол для Аксессуаров
Описание
Компактный футляр JJC MC-SDMSD24 позволяет хранить 12 карт памяти формата SD и еще 12 карт формата microSD. Кейс обеспечивает порядок и защиту от утери, загрязнения и механических повреждений. Компактный дизайн: по размерам кейс примерно равен среднему смартфону – легко помещается в карман брюк или куртки. Карточки легко укладываются и извлекаются из специальных углублений. Рифленая поверхность кейса предотвращает случайное выскальзывание из рук. Предусмотрена проушина для шнурка или ремешка. Изготовлен из прочного ABS-пластика, внутри – мягкая термопластичная резина.
- Размеры: 143 х 82 х 28 мм
- Вес: 132.5 г
- Материалы: АБС пластик, резина, силикон
- Размеры упаковки: 180 х 85 х 26 мм
- Вес брутто: 151 г